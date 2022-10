“Acero-Krupy”, il Pg chiede di assolvere 8 imputati nella Locride

Si è conclusa con la richiesta di assoluzione per il reato di associazione mafiosa contestata a 8 imputati, con la formula «per non aver commesso il fatto», la requisitoria del sostituto pg Antonio Giuttari al processo di Appello-bis del troncone dell’abbreviato scaturito della maxi operazione “Acero-Krupy”.

In sede di rinvio la Corte di cassazione, nel settembre dello scorso anno, ha disposto un nuovo giudizio di appello per gli imputati: Francesco Commisso (cl. 56), Vincenzo Crupi, Giuseppe Crupi, Massimo Della Valle, Angelo Figliomeni, Cosimo Figliomeni, Nicola Tassone e Antonio Archinà limitatamente al reato di partecipazione a un’associazione per delinquere di stampo mafioso.

