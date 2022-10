Reggio, nuova aerostazione e stop alle limitazioni. Occhiuto: "E' la svolta"

Il riammodernamento dell’aerostazione del “Tito Minniti” adesso può davvero partire. Lo annuncia il presidente della Regione Roberto Occhiuto che aggiunge anche l’importante svolta arrivata sulla cancellazione delle limitazioni operative dello scalo. Adesso con l’abbattimento di questi vincoli si può auspicare l’arrivo di compagnie low cost che tanto attirano i viaggiatori e che hanno spinto in questi anni i reggini a volare da Lamezia, complici anche i prezzi esagerati applicati in riva allo Stretto. Ma adesso Occhiuto è euforico: «Sugli aeroporti, è proprio il caso di dirlo, stiamo volando. La scorsa settimana la firma del Contratto istituzionale di sviluppo con la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, grazie al quale avremo nei prossimi anni oltre 215 milioni di euro per rinnovare strutturalmente i tre scali calabresi. Adesso lavoriamo senza sosta per mettere a terra, in modo rapido ed efficace, le risorse a disposizione. La notizia è che sono stati pubblicati tre bandi che riguardano l’aeroporto di Reggio Calabria: 17.211.154 di euro stanziati dallo Stato grazie al cosiddetto emendamento Cannizzaro che verranno spesi nei prossimi mesi per iniziare a disegnare il ‘Tito Minniti’ del futuro».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata