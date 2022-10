Reggio, Giovanna Malara: «Legittima la mia nomina a primario di Dermatologia»

Sull’esito del contenzioso relativo al concorso per Dirigente della Struttura complessa di Dermatologia presso il Gom dalla dott. Giovanna Malara riceviamo e pubblichiamo.

"Devo precisare che dopo una prima sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria, la Corte di Appello, formata da magistrati esperti e competenti, ha riconosciuto pienamente la legittimità dell’affidamento dell’incarico di Direzione della struttura complessa di dermatologia del GOM alla mia persona. Difatti, nel giudizio in questione, nel quale la sottoscritta è stata difesa dal prof. avv. Giorgio Fontana, si è discussa la natura della procedura che è alla base della nomina dei Dirigenti con funzione di direzione (cd Primario) nella sanità pubblica e la Corte d’Appello non ha avuto dubbi ad affermare, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che tale scelta ha carattere fiduciario, negoziale, e non rappresenta una procedura concorsuale in senso proprio.

Procedura che è caratterizzata dalla selezione ad opera di una Commissione di una “rosa” di candidati, ritenuti parimenti idonei alla nomina, fra i quali viene scelto, in modo discrezionale, l’incaricato. La Commissione non indica uno solo fra i candidati, non forma una graduatoria vincolante e non c’è un vincitore, ma offre all’organo decisorio dell’Azienda ospedaliera un elenco di nomi fra i quali il D.G. sceglie chi ritiene più adatto. Proprio per questo motivo, non importa se nella “rosa” qualcuno ha avuto un risultato in termini di punteggio maggiore o minore, essendo tutti, allo stesso modo, candidabili all’incarico e quindi tutti, allo stesso modo, nominabili".

