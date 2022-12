Antonimina, dispersi due cercatori di funghi nella zona del Zomaro: in corso le ricerche

Attorno alle 15.15 la Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) è stata allertata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria per due cercatori di funghi dispersi in zona Zomaro, nel comune di Antonimina. A dare l’allerta sono stati i due fungaioli che hanno contattato i Carabinieri del Comando di Locri. Le ricerche si stanno concentrando proprio in questa zona, dove è stata ritrovata l’auto di uno dei due dispersi che, contattato telefonicamente, è riuscito a dare qualche informazione che potrebbe risultare utile per il ritrovamento. Attivato l’“Sms Locator”, un sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l'individuazione del disperso con la sola risposta ad uno speciale messaggio Sms che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta, che però non ha avuto un esito negativo. Presenti sul posto, oltre i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte e della Stazione Speleo Calabria, anche i Carabinieri di e i Vigili del Fuoco.

