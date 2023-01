Omicidio a Gioia Tauro, 50enne ucciso in un agguato al distributore sulla Statale 18

Un uomo, Massimo Lo Prete, di 50 anni, è stato ucciso in un agguato compiuto in un distributore di carburante sulla strada statale 18, a Gioia Tauro. La vittima, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro intervenuti sul posto, si era fermata nel distributore per fare benzina a bordo della propria auto Fiat Panda, quando qualcuno gli ha sparato colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola. La vettura con all’interno il corpo della vittima è stata trovata ferma vicino alla pompa di benzina. Lo Prete, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, gestiva un’attività di autonoleggio.

I carabinieri stanno adesso cercando di recuperare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e anche all’interno del distributore. Dalle immagini gli investigatori sperano di poter ricostruire le modalità del delitto e, soprattutto, risalire all’identità dell’omicida.

