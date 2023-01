Reggio, aumenta l'affitto al porto: i Marinai d'Italia costretti a traslocare

Nuove norme aggravano i costi di permanenza all'interno del porto e questo spinge i Marinai d'Italia a traslocare modelli di imbarcazioni, crest e libri fuori dalla sede storica di oltre vent’anni.

Al momento non vi sono soluzioni alternative per una nuova sede, ma non si vedrà più il loro simbolo dell'ancora dorata in campo blu svettare come sempre in prossimità degli imbarchi degli aliscafi. Doloroso cambiamento che si verifica a segnare un'epoca.

Tanti eventi hanno contraddistinto la vita del gruppo. Ne ricordiamo qualcuno dell’ultimo anno. A settembre i Marinai – circa 50 soci, uomini e donne – hanno festeggiato il 90° anniversario della costituzione del Gruppo alla presenza delle autorità religiose, militari e civili.

