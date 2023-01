Rifiuti a Reggio, la gara finisce di nuovo al Tar: Ecologia Oggi vuole l’udienza subito

Era prevedibile. Anzi, a sentire gli inquilini di Palazzo San Giorgio era scontato. Ecologia Oggi ha proposto ricorso al Tar, per la seconda volta, contro il provvedimento finale dell’amministrazione comunale che a fine novembre aveva deciso di confermare al timone del servizio di raccolta della spazzatura la Teknoservice. La conferma era arrivata dopo che la commissione tecnica di gara si era riunita nuovamente per adempiere alle prescrizioni arrivate dal Consiglio di Stato sulla motivazione circa l’offerta della società torinese. Ma adesso a breve il Tar si dovrà esprimere sul nuovo ricorso tendente a ribaltare tutto dopo che lo stesso Tar in primo grado aveva annullato nel merito con una sentenza del dicembre del 2021 l’aggiudicazione in favore di Teknoservice. A dire il vero Ecologia Oggi tema che possa essere fatta fuori con la stipula del contratto e per questo si è rivolta ai giudici chiedendo che la vicenda sia discussa prima dell’otto febbraio sul presupposto che «l’8 febbraio 2023 scadrà il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto per cui è causa, con ciò manifestando la volontà di procedere immediatamente alla stipula del contratto», ritenendo conseguentemente che «le esigenze cautelari rischierebbero di svanire ove la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso fosse trattata nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023».

