Montebello Ionico, rogo in un appartamento: gli abitanti riescono a mettersi in salvo

Incendio in un' abitazione poco dopo la mezzanotte nel comune di Montebello Ionico loc. Caracciolino in provincia di Reggio Calabria. Interessato dal rogo un appartamento situato al piano terra di uno stabile strutturato su due livelli. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamento di Melito Porto Salvo con supporto di autobotte della sede centrale.

Le fiamme hanno danneggiato completamente mobili e suppellettili di vario genere. Le alte temperature hanno provocato il distacco e la successiva caduta della parte inferiore del solaio. Annerimento delle pareti dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione in tutti i locali e nell'appartamento attiguo. Gli occupanti, accortisi delle fiamme riuscivano autonomamente ad abbandonare i locali senza riportare alcun danno.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi all'intero stabile nonché alla messa in sicurezza del sito.

Al termine delle operazioni di soccorso, in via precauzionale è stato interdetto l'accesso all'appartamento interessato dall'incendio ed a quello sovrastante (attualmente disabitato) in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio.

