Reggio, case popolari: si sblocca l’iter. Tutto in mano alla commissione

Si è sbloccata la procedura per l’assegnazione delle case popolari in emergenza. O meglio è stata completata la parte preliminare per consentire a chi ha i requisiti ed è in graduatoria di poter materialmente procedere a entrare negli alloggi. Non basta ancora, però, perché serve il via libera della commissione alloggi del Tribunale che dovrà ratificare i provvedimenti di assegnazione di Palazzo San Giorgio. Dovrebbe passare adesso poco tempo prima che le cinque famiglie in graduatoria possano ottenere il decreto di assegnazione dell’immobile di edilizia residenziale pubblica. Non basta neppure questo per entrare materialmente a casa dal momento che servono alcuni interventi di manutenzione per poter rendere agibile gli alloggi. Il più, però, sembra essere stato fatto dopo mesi di attesa e rimpalli tra Regione e Comune. Alla fine la situazione è stata messa sul binario giusto almeno dal punto di vista del Comune perché sul fronte Aterp non si hanno notizie ufficiali a oggi.

Risale al 15 novembre scorso la delibera della Regione che autorizza il Comune di Reggio Calabria ad assegnare una determinata percentuale di alloggi disponibili alle famiglie in situazione di emergenza abitativa (delibera nr 578 del 15 novembre 2022). Solo da quella data si è sbloccato un iter tortuoso e soprattutto lento.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata