'Ndrangheta, a Siderno comanda Commisso: "Ogni sua parola è come la Cassazione»

«Ritengo che l’istruttoria dibattimentale abbia confermato la sussistenza di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, come contestata nei confronti di Cosimo Commisso classe 1950, per il quale chiedo la condanna alla pena finale di 25 anni di reclusione, e nei confronti di Antonio Rodà e Giuseppe Giacomo Minnici, per i quali concludo per la condanna a 15 anni di reclusione ciascuno».

Parole del sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Giovanni Calamita al termine della requisitoria del filone in ordinario del processo scaturito dall’indagine “Core business”. Il pm della Procura distrettuale reggina ha inoltre chiesto il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione per il reato di intestazione fittizia, previa esclusione dell’aggravante mafiosa, per quanto riguarda le posizioni di Antonio Rodà, Giuseppe Giacomo Minnici, Vincenzo Crupi, Rocco Natale Crupi, Giuseppe Crupi e Loriana Rodà.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata