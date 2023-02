Processo “Epicentro” a Reggio, torna in aula il pentito Liuzzo

Ritorna sul banco dei testimoni uno dei grandi accusatori delle cosche di 'ndrangheta della città, il collaboratore di giustizia Stefano Tito Giuseppe Liuzzo. Nel processo “Epicentro”, che si sta celebrando all'Aula bunker, il pentito Liuzzo, dopo aver sostenuto un lungo ed approfondito esame del Pubblico ministero della Dda, Walter Ignazitto, oggi rispondere alle domande del collegio difensivo nel previsto controesame. Numerosi i temi, cuore dell'accusa, che saranno tirati in ballo dalle difesa in ottica diametralmente opposta dall'osservatorio dell'accusa: gli appalti pilotati, le sinergie tra imprenditori e cosche, favori reciproci tra i vertici dei clan e la politica. In Tribunale ha già affrontato ogni tema che nell'ottica degli inquirenti va a rafforzare il quadro accusatorio dell'inchiesta sulle più potenti ’ndrine della città. A partire dall'oppressione estorsiva.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata