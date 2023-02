Droga tra il Reggino e la Colombia, pesanti condanne per i narcos di "Edera" I NOMI

Condanne pesanti anche in Appello per l'organizzazione di narcotrafficanti stroncata dall'operazione “Edera”. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha inflitto undici condanne – Marco Arcuri (16 anni e 8 mesi di reclusione); Giuseppe Bellocco (16 anni); Pasquale Calabria (15 anni, 11 mesi e 20 giorni+126mila euro di multa in continuazione con sentenza Gup Milano); Francesco Cosimo Calabria (14 anni, 7 mesi e 10 giorni); Damiano Calabria (10 anni e 4 mesi); Francesco Germanò (17 anni e 4 mesi); Andres Felipe Grisalez Gomez (10 anni+ 73mila euro di multa); Alessandro Manno (19 anni, 7 mesi in continuazione con sentenza della Corte d'Appello di Milano); Giuseppe Punteri (4 anni e 8 mesi+ 20mila); Prifti Rezeart (12 anni); Francesco Trimboli (5 anni e 4 mesi+20 mila) – due assoluzioni con formula piena – Rosario Musitano (difeso dall'avvocato Gianpaolo Catanzariti) e Domenico Strangio (difeso dagli avvocati Mirna Raschi e Vinecnzo Nobile – e tre <non doversi procedere per intervenuta prescrizione) nei confronti di Claudio Catanzariti, Alessandro Infanti e Raffaele Mandarano.

Secondo Procura distrettuale antimafia di Reggio e i Carabinieri del Ros gli affari della droga, con in ballo milioni e milioni di dollari (in contanti), si consumavano tra le famiglie nobili della 'ndrangheta della Locride, i boss del narcotraffico di San Luca, Platì e Bovalino soprattutto, e i cartelli di Colombia ed Ecuador. Un ruolo nevralgico è stato ricoperto anche da esponenti delle ’ndrine di Gioia Tauro e Rosarno.

