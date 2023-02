Rifiuti a Reggio, si resta nel limbo. Come sempre

Ancora più tempo e un’incertezza che continua a regnare sovrana. Il ricorso di “Ecologia Oggi” sull’appalto milionario per il servizio di raccolta della spazzatura non è stato deciso in prima battuta nel terzo tentativo al Tar. I giudici amministrativi hanno deciso di rinviare tutto ad aprile quando decideranno direttamente nel merito. Non cambia nulla, quindi, con il timone del servizio di igiene urbana che resta in mano a Teknoservice che comunque potrà continuare a operare sempre a metà dal momento che non ci sono ancora certezze.

Ecco la decisione del Tar: «Ritenuto che debba essere rinviato al più approfondito esame proprio della fase di merito lo scrutinio sia del rilievo d’ufficio circa l’ammissibilità del ricorso che il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti nel corso della camera di consiglio, che delle plurime censure articolate dalla parte ricorrente per contestare la legittimità degli atti impugnati; ritenuto altresì che non è ravvisabile una situazione di estrema gravità ed urgenza che meriti un intervento cautelare nelle more della definizione della causa nel merito in considerazione, per un verso, della gestione del servizio affidata già in via d’urgenza alla controinteressata a far data dall’11 dicembre 2021 e, per altro verso, del comunque possibile subentro della ricorrente nel prosieguo del rapporto; ritenuto, altresì, che le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso nel merito».

