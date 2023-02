Reggio, il parcheggio dei misteri di Rausei: nuova variante e lavori fermi

Il parcheggio della discordia e del mistero. Anni di attesa: un’opera mastodontica con tonnellate di cemento tra i palazzi, un’area sventrata e mai completata. Stiamo parlando del parcheggio multipiano a Rausei, a due passi dal Grande Ospedale metropolitano. Dall’ultimo articolo pubblicato su questo giornale ci sono due novità di questa ennesima telenovela che vede coinvolta un’opera pubblica in città.

La prima è che la ditta che stava eseguendo un’altra trance di lavori non c’è più: da alcune settimane via mezzi e uomini, niente più polveri ma nuovo stop sulla realizzazione di questo parcheggio.

La seconda è che il Comune deve provvedere, anzi secondo quanto è stato riferito proprio in questi ultimi giorni è stato già approvata, a una nuova variante mettendo sul piatto 1,3 milioni di euro per tentare di chiudere l’appalto.

Sta di fatto che senza ditta, visto che sembra più che probabile che le parti non sembrano essere state d’accordo sui tempi e modalità dell’intervento, sarà difficile far ripartire subito le attività. Che cosa resta? Uno scheletro di cemento vecchio stile in una zona molto popolata con la viabilità impazzita, complice anche la mancanza del servizio parcheggi ai Riuniti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata