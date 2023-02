Il “Severi” di Gioia riaccoglierà lo studente che ha ferito l’insegnante di sostegno

Il Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Antonio Antonuccio, accompagnato da due componenti del suo ufficio, la professoressa Teresa Pagano e il sociologo Walter Sanpaolo, come già preannunciato, ha effettuato un sopralluogo all’Istituto “F. Severi” per capire cosa è realmente successo nel caso della docente di sostegno ferita da uno studente.

Nel lungo colloquio con il dirigente scolastico Fortunato Praticò, con la vice preside prof. Tripodi e la referente della didattica di sostegno prof. Bellantonio è stato riferito che la docente di sostegno, intervenuta per sedare la lite fra i due studenti, è stata leggermente ferita con un taglierino, del tipo usato per i lavori in classe; che il dirigente scolastico ha attivato ogni mezzo per fare chiarezza in merito all’accaduto, a tutela del minore, degli altri studenti e di tutto il personale scolastico; che la madre dello studente, nonostante le criticità familiari, è sempre attenta e presente alle richieste della scuola ed è subito intervenuta prendendo i provvedimenti che il caso richiede; che l’Istituto ha fatto tutto il possibile per favorire il processo di inclusione dello studente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata