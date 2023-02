Operazione “Hermano” nella Piana di Gioia, alla sbarra in 37

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio firmata dai sostituti procuratori Daniele Scarpino e Andrea Sodani della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, il giudice per le indagini preliminari Vincenzo Quaranta ha fissato per il 9 marzo alle 10 l’udienza preliminare a carico di 37 indagati (su 56 complessivi) nell’operazione “Hermano”, che a luglio dell’anno scorso consentì di arrestare 19 persone e smantellare un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga nel Nord Italia.

Lo “rete” internazionale aveva base a Taurianova: i carichi, attraverso la Spagna, dal Sudamerica finivano nelle piazze di tutta Italia e in particolare, oltre che nel Reggino, a Milano, Parma, Verona e Vicenza. Sono coinvolti diversi residenti nella Piana di Gioia Tauro, altri del Crotonese ma anche persone nate e residenti a Nord, alcune delle quali già in carcere per altri motivi, e soprattutto sudamericani.

