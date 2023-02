"Planning" a Reggio, patto tra 'ndrangheta e imprenditori: scarcerato Fortunato Martino

Scarcerato Fortunato Martino, l'imprenditore di Reggio Calabria coinvolto e colpito da misura di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione “Planning”, l'indagine del centro operativo Dia e della Guardia di Finanza che avrebbe svelato l'esistenza di «un patto» tra ’ndrangheta ed imprenditori a Reggio Calabria e «un accordo con i capicosca per infiltrarsi nel settore edile e in quello della grande distribuzione alimentare».

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di fiducia, gli avvocati Antonino Curatola e Corrado Politi del Foro di Reggio Calabria, che avevano sostenuto la criticità e le lacune dell'impianto accusatorio.

Nelle settimane scorse il Tribunale della libertà di Reggio Calabria aveva detto no al sequestro preventivo di alcuni beni dello stesso imprenditore messi sotto chiave nel quadro complessivo dell'operazione “Planning” con la motivazione che le si tratta di "attività economiche di cui non è dimostrata la natura illecita".

