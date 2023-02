Reggio, immensa gioia per il 6 al SuperEnalotto: si festeggia nella ricevitoria di via Giudecca

Una gioia immensa, una soddisfazione che premia i sacrifici di una vita e il lavoro svolto quotidianamente. Martina Marino, Giuseppe Casciano, Giuseppe Bova e Antonella Attinà stamattina hanno festeggiato nuovamente la vincita del 6 al Superenalotto nella loro ricevitoria Eurobet nel cuore del centro città a Reggio Calabria in via Giudecca.

E’ partita da qui una delle nove quote vinte in Calabria con un jackpot nazionale da record: 371 milioni. “Lo avevamo detto, avevamo promesso che ce l’avremmo fatta a fare questa impresa a Reggio. Per noi e’ la massima soddisfazione per il lavoro che svolgiamo. Siamo veramente felici e anche stamattina in tantissimi sono venuti a trovarci e a congratularsi con noi. Il ragazzo qui del bar vicino a noi ha anche voluto l’autografo sulla nostra foto pubblicato oggi sulla vostra prima pagina della Gazzetta del Sud”.

