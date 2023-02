Ancora sangue sulla 106 “Jonica”: muore un 79enne a Stignano

Ennesimo e tragico incidente stradale lungo il tratto locrideo della Statale 106, un’arteria-killer, questa, non a torto tristemente conosciuta da oltre un trentennio come la “strada della morte”. A perdere stavolta la vita, dopo un violentissimo impatto tra un’auto e un furgone, è stato un anziano pensionato di Stignano, Vittorio Ierace, di 79 anni.

Il tragico sinistro si è verificato nella contrada Favaco del comune di Stignano, ossia a metà strada fra i centri costieri di Marina di Caulonia e Riace Marina. È qui, in una zona dove tra l’altro ci sono pure, ai lati della carreggiata, alcune attività commerciali, che l’auto condotta dall’anziano pensionato e un furgone guidato da un 62enne di Marina di Gioiosa Jonica si sono all’improvviso scontrati violentemente per cause ancora in via d’accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica e dei militari della Stazione di Stignano.

L’impatto tra i due veicoli, stando alle prime verifiche sui mezzi fatte dai carabinieri, è stato terrificante e ad avere la peggio, vista anche la differenza di stazza dei due mezzi, è stata proprio l’automobile, una Fiat Punto, condotta dal pensionato stignanese, Vittorio Ierace.

