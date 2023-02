Migranti, in 600 pronti a sbarcare da Lampedusa a Reggio Calabria

E’ previsto per domani alle 18, nel porto di Reggio Calabria, l’arrivo della nave "Dattilo», pattugliatore d’altura della Guardia Costiera, con a bordo 589 migranti, tra cui 131 donne e 35 bambini. Lo ha comunicato la Prefettura di Reggio Calabria. La nave, che non è la Diciotti come era stato riferito in precedenza, è partita nel pomeriggio da Cala Pisana a Lampedusa.

Al loro arrivo in porto i migranti soccorsi saranno accolti e identificati secondo le procedure di legge e immediatamente trasferiti in diverse regioni italiane, secondo un piano di riparto in corso di predisposizione da parte del Ministero dell’Interno.

