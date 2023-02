Reggio, Brunetti scrive a lady Inzaghi: “Grazie Angela, tutti impegnati dalla stessa parte”

Ribadisce «ancora una volta» il ringraziamento suo personale e del Comune «per quanto ha fatto e sta facendo», confermando «lo stesso identico sostegno» che vede impegnati tutti «dalla stessa parte della barricata». Nessuna contrapposizione esiste con Angela Robusti: lo dice con chiarezza il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, che ieri ha scritto una lettera alla moglie di mister Pippo Inzaghi, protagonista nei giorni scorsi della mobilitazione di 1.500 studenti per la pulizia del lungomare e di rione Marconi.

Spiegato quanto sia «davvero apprezzabile» l'impegno messo in campo e come, d’altronde, sia stata stessa amministrazione comunale a sposare il concetto “Adotta il verde”, Brunetti riannoda i fili del percorso comune: «Non è un caso che il nostro consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, abbia sentito l'esigenza di complimentarsi pubblicamente con lei, nella stessa giornata del suo “clean up”, ringraziandola per la manifestazione da lei promossa. Io stesso, il giorno dopo, mi sono presentato al cospetto degli studenti dell’Istituto Piria, durante la loro “settimana dello studente” avendo modo di ringraziarli per l'impegno e la dedizione con i quali hanno risposto al suo appello». Tuttavia, secondo il sindaco f.f., «la bellezza del gesto e di questa umanità viva hanno rischiato di sfiorire e precipitare nel buio, leggendo le cronache nazionali che hanno travisato, ne sono certo, il pensiero di una “nuova” reggina, proprio come noi e quanto noi innamorata di questa bellissima città. Abbiamo lottato, e continuiamo a farlo, inseguendo il sogno di una Reggio “bella e gentile”».

