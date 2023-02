Reggio, le fiumare faranno meno paura: finalmente al via la bonifica

Meglio tardi che mai: finalmente, dopo anni di colpevole assenza, sono partiti gli interventi per la bonifica delle fiumare, vere e proprie “bombe ad orologeria” che costellano il territorio. Si tratta di una prima, piccola tranche, ma quantomeno si parte: le opere, programmate dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici per un investimento complessivo di 300mila euro, riguarderanno in prima battita l’alveo di quattro fiumare e sono iniziate in questi giorni dall’area del Calopinace. L’attività consiste nella bonifica e pulizia di detriti e arbusti a cominciare dalla foce, nella zona tra l’estremità sud del lungomare Falcomatà e il limite nord del Parco Lineare Sud. L’intervento sarà poi esteso fino all’incrocio con la tangenziale di collegamento con l’autostrada, nell'area del campo da rugby in località Spirito Santo.

«A seguire – spiega l’assessore Rocco Albanese – si procederà con gli interventi sul torrente Annunziata, limite nord del centro cittadino, dalla zona dell’intubata che conduce al nuovo waterfront fino al ponte dell’Università che conduce alla sede del Dipartimento di Agraria. Stessa cosa sul torrente Malavenda con un intervento alla foce nella parte terminale. A seguire l’attenzione si sposterà sul torrente Menga con disostruzione di un tratto in località Morloquio (torrente Murrocò) e di un’altra area critica in coincidenza con un sottopasso di Ferrovie dello Stato».

I lavori dovranno essere completati entro il 30 giugno «e sono il preludio – dice ancora Albanese – del più cospicuo intervento, questa volta in termini strutturali, di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico che l’assessorato è riuscito a sbloccare e che riguarda i principali corsi d’acqua su tutto il territorio comunale, per una cifra complessiva di circa 12 milioni di euro che attinge alla programmazione dei fondi europei».

