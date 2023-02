Gambarie, Assotour incalza la Regione: “La seggiovia attende da due anni”

«Ho avuto modo di leggere i vari interventi in merito alla seggiovia di Gambarie che da oltre due anni risulta ferma a causa di un incendio. Purtroppo devo registrare che ad una settimana dal nostro ultimo appello nulla di nuovo si è verificato. Nonostante le buone intenzioni pubblicamente dichiarate ormai più di due anni fa, non si registrano novità degne di nota da parte della politica regionale». Cosi un amareggiato presidente dell'Assotur di Gambarie Andrea Perri.

«È bene chiarire che da subito dopo il fatto verificatosi nottetempo nel novembre del 2020 – prosegue Perri – abbiamo registrato l'intervento di amministratori regionali che ci hanno assicurato il loro impegno al fine di ottenere un finanziamento regionale di oltre tre milioni per la ricostruzione dell'impianto ex novo. Successivamente in varie occasione ancora amministratori regionali, accompagnati da altri politici, hanno assicurato il medesimo intervento da parte della Regione Calabria che, purtroppo, ad oggi forse per ragioni burocratiche ritarda ad arrivare e fin qui non c'è nulla di concreto che possa consentire al Comune di Santo Stefano di iniziare almeno la fase di progettazione».

