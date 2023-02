Locri, adescavano anziani e li derubavano: condannati 8 romeni

Si è concluso con 8 condanne per complessivi 26 anni di reclusione il troncone dell’abbreviato del processo scaturito dall’operazione “Transilvania”. Il gup di Locri Mauro Bottone, all’esito della camera di consiglio, ha disposto le seguenti condanne, tendendo in considerazione la diminuente di un terzo per la scelta del giudizio con il rito alternativo: Crucita Georgeta Ciurar (3 anni e 4 mesi); Mihai Ciurar (3 anni e 2 mesi); Silviu Lacatus (3 anni e 8 mesi); Emanuela Lacatus (1 anno e 10 mesi); Maria Lacatus (4 anni); Ileana Adina Greta (4 anni e 4 mesi); Silvia Lacatus cl. 79 (4 anni e 6 mesi); Silvia Lacatus cl. 1960 (1 anno e 10 mesi).

