Oppido, protesta dei cittadini in difesa dell’ospedale

Il livello della protesta si alza ancora e, questa volta, si sposta ben oltre il terreno delle dichiarazioni pubbliche. Circa centocinquanta cittadini di Oppido Mamertina, nel pomeriggio di ieri, hanno dato vita ad un sit in permanente davanti all’ospedale “Maria Pia di Savoia” per ribadire «il fermo no allo smantellamento di una struttura d’eccellenza».

Un’iniziativa che giunge ad una settimana esatta dall’allarme lanciato da alcuni oppidesi sul destino dell’unità operativa di lungodegenza di un nosocomio che, non più tardi dell’estate scorsa, ha conosciuto anche la chiusura del punto di primo intervento.

L’idea del “comitato spontaneo” è nata al termine di un incontro in piazza Umberto I iniziato intorno alle 17. Quindi il trasferimento davanti l’ospedale e l’avvio della protesta. Striscioni sono stati appesi davanti la struttura (uno anche davanti al Comune) mentre uno scatolo per la raccolta delle tessere elettorali è stato posizionato all’ingresso del “Maria Pia di Savoia”. Alcune auto, munite di megafoni, hanno percorso le strade del centro principale e delle frazioni per informare dell’iniziativa in corso. Oggi una delegazione del comitato farà visita al Consiglio regionale per manifestare il malcontento di un intero territorio.

