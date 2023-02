'Ndrangheta a Reggio, salta la testimonianza di Klaus Davi sull'omicidio Benestare

Attesa vana: salta la testimonianza, in Tribunale a Reggio Calabria, di Klaus Davi, il giornalista e massmediologo che anche prima degli stessi inquirenti indicò i nomi dei presunti autori dell'incidente-agguato consumato il 26 maggio 2021 ai danni di Giorgio “Franco” Benestare, indicato dal pool antimafia come uno degli storici colonnelli delle cosche di Archi.

Citato dagli avvocati Corrado Politi e Maria Rossana Ursino, difensori di Emilio Molinetti junior, uno dei presunti responsabili e l'unico a processo con rito ordinario (l'altro imputato, Marco Geria, è stato già condannato dal Gup a 10 anni di reclusione), la testimonianza in Aula di Klaus Davi è stata azzerata su espressa rinuncia dei difensori. Appena uscito dall'Aula bunker, Klaus Davi, ha consegnato ai cronisti, una dichiarazione tutt'altro che diplomatica: "Mi sembra che Emilio Molinetti sia un po' in stato confusionale. Prima mi citano a testimoniare poi rinunciano. Penso che processualmente questo piccolo colpo di scena per loro potrebbe essere controproducente". Aggiungendo: "Mi ha anche colpito che in udienza non sia sia presentata la parte civile, Franco Benestare, solo una pura coincidenza, ma salta all'occhio. Ma sono fiducioso il tempo chiarirà queste misteriose alchimie dell'universo di Archi... Da parte mia le indagini giornalistiche continueranno, e chissà che la verità non salti fuori. Il tempo è galantuomo".

