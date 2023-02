Pnrr Reggio, forestazione e beni confiscati. L’Aula approva e l’iter prosegue

Sette punti approvati che guardano al rilancio green del territorio e alla promozione dell’immagine. Il Consiglio Metropolitano ieri ha dato disco verde a due eventi di prestigio che riportano l’area di nuovo in vetrina, non solo si adotta una modifica di bilancio per permettere la prosecuzione dell’iter amministrativo per 7 progetti, destinatari di 4 milioni dei fondi del Pnrr, per il recupero di beni confiscati. E poi via libera all’accordo con le Università di Reggio e Catania ed alla convenzione con i Consorzi di bonifica per la piantumazione di migliaia di alberi sul territorio metropolitano nell'ambito di un altro importante progetto Pnrr che vede protagonista la Metrocity. Insomma una seduta utile quella presieduta dal sindaco facente funzioni, Carmelo Versace.

