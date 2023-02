Bus elettrici a Reggio, la nuova sfida nel Pnrr

Il Comune lo aveva annunciato a fine dicembre ma adesso è tutto realtà. La svolta green del trasporto pubblico in città (ancora utilizzato sempre al di sotto delle potenzialità a causa della scelta dei cittadini preferire nettamente l’automobile per spostarsi) è realtà grazie al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza.

Ci saranno 46 milioni di euro per l’acquisto di nuovi autobus da destinare all’Atam, che è la società partecipata che si occupa nello specifico del trasporto pubblico. Lo ha deciso la giunta che con una delibera ha trasmesso la scheda al ministero in concomitanza con la scadenza dell’avviso per la richiesta del finanziamento. Nello specifico, il progetto è stato concepito prevedendo la graduale conversione delle flotte di veicoli pubblici mediante la sostituzione del parco autobus in dotazione all’azienda, attualmente ad alimentazione convenzionale, con mezzi elettrici.

Nell’ambito dell’intervento si prevede di acquisire in due step (dicembre 2024 e giugno 2026) 65 bus a trazione elettrica (i primi 17 entro il prossimo anno), che saranno destinati, in parte, a sostituire mezzi ormai obsoleti, e, in parte, ad integrare l’attuale parco mezzi che, a regime, dovrebbe ospitare circa 130 autobus. Il suddetto finanziamento, inoltre, annovera tra le spese ammissibili anche l’installazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione, ovvero la progettazione e la realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

