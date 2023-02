Lungodegenza a Oppido Mamertina, sì ai ricoveri grazie a un medico cubano

Da ieri sera, uno dei medici cubani in servizio all’ospedale di Polistena sarà a disposizione della struttura di Lungodegenza del “Maria Pia di Savoia” di Oppido Mamertina, che quindi da oggi potrà riprendere i ricoveri.

Intanto, il presidio davanti l’ospedale di Oppido va avanti ormai da diversi giorni. Non si ferma la protesta pacifica di centinaia di cittadini a difesa di una struttura sanitaria considerata strategica per il diritto alla salute sul territorio preaspromontano.

E per dare maggiore linfa all’azione civica, il “Comitato spontaneo 19 febbraio” ha lanciato un appello alla comunità locale affinché si attivi «una turnazione» nei pressi del “Maria Pia di Savoia”.

