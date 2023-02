Paura nel Reggino per un incendio divampato in serata, nella zona tra la discarica di Melicuccà e la strada che porta alla A2. Fortunatamente ad essere aggredita solo vegetazione, non ci sono case nelle vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi e volontari di Bagnara Calabra che stanno provvedendo a spegnere le fiamme.

