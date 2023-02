Reggio, il tapis roulant funziona a metà: accelerata sull’ultimo tratto

Operatività limitata e poca manutenzione. Il tapis roulant ha ripreso a funzionare nei mesi scorsi ma la scala mobile continua a lavorare a ritmo lento e soprattutto a singhiozzo. Rimane ancora chiuso il primo tratto quello che da corso Matteotti porta fino al Corso Garibaldi e fermi due tratti della salita. Una promessa rispettata in parte quella degli amministratori di Palazzo San Giorgio che ad agosto scorso avevano annunciato che la struttura sarebbe stata riaperta. Evento atteso dopo mesi di immobilismo e che effettivamente è arrivata. Per far funzionare tutto il tappeto mobile servono ingenti risorse economiche. Per poterle spendere serve uno stanziamento di bilancio ma questo non è stato approvato e Palazzo San Giorgio è in esercizio provvisorio anche se il documento di previsione (sul quale è arrivata la proroga del ministero) dovrebbe arrivare a breve per l’approvazione.

