Economia circolare a Reggio, il bando è un flop: speso soltanto il 35% delle risorse

Se non un flop, poco ci manca. Del bando per l’economia circolare è stato speso soltanto il 35% delle risorse disponibili e che erano state mese in campo dall’amministrazione comunale. I risultati sono modesti e le motivazioni sono molteplici: da errori nella compilazione delle domande, ma anche una procedura che resta sempre farraginosa. Non si dà per vinta l’assessore comunale alle attività produttive Angela Martino che sta già progettando un nuovo bando per il sostegno alle imprese, ragionando con l’Agenzia di Coesione strumenti nuovi per ridare slancio alla misura. Che sarà quindi riproposta ma in modo diverso, anche coinvolgendo gli Ordini professionali del territorio per avere domande corrette e ammissibili e fare arrivare soprattutto agli imprenditori la giusta informazione. Anche la prima misura simile portata avanti dall’assessore che allora si occupava del settore, vale a dire il bando imprese, fu un mezzo flop.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata