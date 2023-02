Palmi, «Nuovi scavi e rilancio del Parco dei Tauriani»

Si è tenuto nella giornata di ieri il sopralluogo del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace e del sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, nell’importante sito archeologico del Parco dei Tauriani. Il sindaco metropolitano e il primo cittadino di Palmi, nonché consigliere delegato al Turismo, sono stati accolti dai volontari che gestiscono il Parco dei Tauriani “Antonio De Salvo” per visitare il sito archeologico e culturale della Piana, tre ettari che si estendono lungo la via palmese in cui sorgeva l’antica città di Tauriana.

«Crediamo fortemente nel rilancio definitivo di un sito archeologico davvero incredibile per grandezza, bellezza e potenzialità di crescita davvero infinite» il commento di Versace e Ranuccio che hanno ricordato «l’impegno del sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, che per primi hanno investito e creduto su un’area che ha restituito elementi preziosi ed antiche meraviglie dei popoli che hanno vissuto le nostre terre».

«A tale scopo – hanno ricordato – si è rivelato di un’importanza fondamentale il protocollo d’intesa tra Città Metropolitana, Comune di Palmi e Sovrintendenza che ha permesso di creare, letteralmente da zero, un vero e proprio polo culturale ed attrattivo, oggi gestito in maniera encomiabile dai volontari del Movimento San Fantino».

