Reggio, ancora nessuna assegnazione: le famiglie di nuovo in piazza

Tornano di nuovo in piazza a rivendicare il diritto all’alloggio. «Dopo oltre tre mesi dall’autorizzazione della Giunta regionale e due mesi dal commissariamento del Tar, il Comune continua a non assegnare gli alloggi agli aventi diritto . Nemmeno ai primi cinque nuclei della graduatoria di emergenza abitativa dai quali un mese fa ha ricevuto la necessaria documentazione per l’assegnazione. Il Settore Erp continua a dichiarare che la procedura di assegnazione per queste cinque famiglie dipende dalla Commissione Assegnazione alloggi mentre non risulta che sia cosi perché, da regolamento comunale, essa dipende esclusivamente dal Comune». I rappresentanti dell’Osservatorio sul disagio abitativo (composto dalle associazioni di Un Mondo Di Mondi, Csoa Angelina Cartella, Reggio Non Tace, Ancadic, Società dei Territorialisti/e Onlus) continuano a chiedere risposte dall’ente.

«Come se non bastasse – sottolineano – il settore Erp, dopo che la Giunta comunale ha dichiarato (con delibera del luglio 2022) la disponibilità all’assegnazione di 18 alloggi comunali e 39 alloggi Aterp, fino ad oggi, non ha provveduto ad assegnare, come previsto dalla legge regionale , il 75% di questi alloggi ai vincitori del bando 2019. Non ne ha assegnato nemmeno uno. È chiara la volontà di continuare a non assegnare gli alloggi come ha già fatto con i vincitori del precedente bando ordinario 2005».

