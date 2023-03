Scilla, un anno di isolamento per i residenti di Melia

Continuano gli appelli della comunità di Melia di Scilla sulle problematiche connesse alla frana dell’ex strada provinciale che collega la frazione a Scilla, disagi che perdurano da oltre un anno con conseguenze pesanti per i cittadini direttamente coinvolti.

Ad aggiungersi agli altri melioti che hanno lanciato un appello per stimolare attenzione sul collegamento, Santo Sgarlato: «Lavoro a Scilla da quasi otto anni e dal 2014 scendo e salgo da Melia a Scilla e viceversa ogni giorno. Noi siamo gli unici gommisti di Scilla. La nostra base – racconta – è a Melia, lì abito e ho il magazzino. Averne uno a Scilla sarebbe costosissimo e le scorte che possiamo stivare in officina sono limitate. Lavoriamo a due passi dallo svincolo dell’autostrada, questo ci aiuta ad arrotondare. È capitato più di una volta di dover soccorrere qualche automobilista con la gomma bucata in qualche piazzola di sosta tra Palmi e Campo».

