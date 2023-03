Locri, due mesi di stipendi arretrati. Alla “Muraca” scatta lo sciopero

E’ stato proclamato per venerdì 10 marzo lo sciopero dei lavoratori addetti al servizio di gestione integrata dei rifiuti nella città di Locri, dipendenti della Muraca srl, con contestuale presidio, dalle 10 alle 11 davanti al palazzo di Città. È quanto annuncia un comunicato stampa del sindacato Slai Cobas, a firma del coordinatore regionale Nazzareno Piperno, in cui viene spiegato che i lavoratori “accreditano già ben due mesi di stipendio arretrato” e puntano l’indice non solo sull’azienda ma anche contro il Comune di Locri, accusati di pagare in ritardo le spettanze all’azienda che si è aggiudicata il servizio.

La stessa amministrazione comunale viene accusata da Piperno di non rispondere “in alcun modo” alle «richieste di attivazione degli interventi sostitutivi della Stazione appaltante previsti dalla legge. E qui- prosegue la nota del sindacato Slai Cobas – la cosa è grave, perché quello che il Comune di Locri e il responsabile del procedimento ignorano è che l’attivazione dell’intervento sostitutivo non è una facoltà dell’Amministrazione ma un vero e proprio obbligo di legge, dalla cui violazione discendono precise responsabilità anche penali, per abuso d’ufficio, per esempio».

Dunque, a fronte di un’azienda che, come ha scritto il coordinatore dello Slai Cobas “continua nella sua politica di retribuire i lavoratori sono una volta ricevuto il pagamento del canone da parte del Comune/Stazione appaltante” (mentre lo stesso Piperno ritiene che non si possa “fare azienda sulle spalle dei lavoratori e con i loro soldi” e che “una società per stare sul mercato deve avere almeno un minimo di capacità finanziaria”) il Comune di Locri non attiverebbe l’intervento sostitutivo previsto dal Codice degli Appalti “manifestando con ciò – aggiunge la nota del leader provinciale di Slai Cobas – la propria evidente inadeguatezza gestionale, organizzativa e, quindi, politica”.

