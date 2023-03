Aliscafi sullo Stretto, Mit bocciato. I sindacati reggini: “Basta con la precarietà”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe «sottratto» all’evidenza pubblica «un appalto di servizi che, invece, in relazione alla natura reale degli stessi, doveva seguirne le relative previsioni, atteso che i servizi di trasporto pubblico di passeggeri via mare con aliscafi non sono in alcun modo equiparabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia». Arriva anche la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 27 febbraio, a minare dalle fondamenta l’affidamento diretto del servizio di traghettamento veloce deciso dal Mit nel 2018 per la tratta Reggio-Messina. Viene così, di fatto, confermato il precedente giudizio della Corte di giustizia europea in merito al ricorso presentato dalla società Liberty Lines contro l’affidamento diretto a BluJet, società del Gruppo Fs, della tratta fra i due capoluoghi.

