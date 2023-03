Gioia Tauro, in 164 percepivano il reddito indebitamente. "Salvato" un milione di euro

La Guardia di Finanza di Gioia Tauro, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura di Palmi, ha approfondito le posizioni di 173 persone, individuando e denunciando 164 extracomunitari in atto residenti nei comuni di Rosarno e San Ferdinando, per avere indebitamente percepito 263 mila euro di sostegni per prestazioni sociali agevolate. In particolare, gli inquirenti hanno scoperto 164 persone di nazionalità straniera che, dichiarando falsamente di risiedere in Italia da almeno dieci anni, avrebbero percepito il Reddito di cittadinanza. «L'operazione dalla Guardia di Finanza - si legge in una nota - sulla vasta platea di richiedenti ha permesso di interrompere le procedure di assegnazione del contributo per un valore di un milione di euro, segnalando all’Inps la vicenda per revocare il beneficio. L’attività della Guardia di Finanza di Reggio Calabria - prosegue la nota - si inquadra nel tangibile e costante impegno istituzionale di presidio realizzato dal Corpo a tutela della spesa pubblica nazionale ed europea finalizzato al contrasto di ogni forma di distorsione rispetto alla corretta destinazione del denaro pubblico».

