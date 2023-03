Palazzo di Giustizia: eppur si muove. Nordio riceve delegazione reggina

Il caso del Palazzo di Giustizia di Reggio è arrivato a Roma, in via Arenula. Ieri pomeriggio, infatti, la situazione non bella degli uffici giudiziari reggini è stata portata all’attenzione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il guardasigilli ha incontrato il Procuratore generale Gerardo Dominijanni, il delegato del presidente della Corte d’Appello, Massimo Gullino; il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, Rosario Infantino, accompagnati dall’on. Francesco Cannizzaro, che ha fatto da apripista per quest’incontro romano. La riunione è durata circa un’ora e mezza, il tempo necessario per approfondire in maniera dettagliata tutti i problemi che finora non hanno consentito il completamento di un’opera fondamentale per la città ma anche per lo Stato che ha l’occasione per dimostrare che è presente anche in riva allo Stivale. Il Guardasigilli ha ascoltato e ha assicurato massima attenzione per le procedure finalizzate – dopo anni di blocco dei lavori – al completamento del Palazzo di Giustizia nel rione Sant’Anna, dopo la sottoscrizione del protocollo con il Comune e la convenzione con l’Unità tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata