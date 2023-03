Reggio Calabria, auto centra pedone: donna di 56 anni in prognosi riservata

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Falcone (Bretelle Calopinace) all'altezza dell'incrocio con via Sbarre Centrali. Le pattuglie della Polizia Locale immediatamente intervenute stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica che ha visto coinvolto un veicolo ed un pedone. Quest'ultimo, una donna di 56 anni, ha avuto la peggio ed è stata ricoverata al GOM in prognosi riservata. Dei fatti è stato informato il PM di turno che ha assunto immediatamente la direzione delle indagini.

