Cis Reggio: restano solo illusioni, veleni e milioni di euro svaniti nel nulla

I Contratti istituzionali di sviluppo in riva allo Stretto sono stati un totale flop. A distanza di mesi dalla bocciatura dei progetti (o per meglio dire dalla mancata valutazione degli stessi) non è stata fornita alcuna risposta alla Città metropolitana che li aveva presentati. Quindi è stata archiviata tutta la pratica dei Cis che avrebbe dovuto portare in città e nell’area metropolitana milioni di euro e che invece si sono trasformati in semplici annunci con tanto di riunioni e politici arrivati in città. Né dall’Agenzia di Coesione e né dalla Regione ci sono stati aggiornamenti sul tema e quindi tutto può essere archiviato come un grande bluff. Forse uno dei più esilaranti e aleatori allo stesso tempo, dal momento che non ci può essere neppure uno strascico di ricorso giudiziario. Dal momento che non era un bando ma solo una selezione di progetti da finanziare.

Milioni di euro persi con gravi ricadute sul territorio, nessuna risposta ed è rimasto solo il disappunto di Versace. Il sindaco metropolitano facente funzioni nei mesi scorsi era furibondo: «L'invio ritardato dei progetti da parte della Regione Calabria, cui competeva il lavoro di preistruttoria sui Contratti istituzionali di sviluppo, ha determinato l'esclusione di un intero territorio da parte del Ministero e dell'Agenzia della Coesione. Un fatto che probabilmente non ha precedenti nella storia delle relazioni istituzionali. Un ritardo burocratico, non sappiamo quanto di matrice politica, ha prodotto l'esclusione arbitraria di progetti importantissimi per il nostro territorio, per un totale complessivo di circa 25 milioni di euro, letteralmente scippati alla Città metropolitana. Progetti che erano stati concertati con i Comuni e che risultano fondamentali nel percorso di sviluppo dell'intero comprensorio metropolitano.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata