Aeroporto di Reggio, la stima sulle tre nuove rotte è di 85mila passeggeri l’anno

Tre milioni di euro i voli su Bologna, più di 4 e mezzo su Torino e altri 4 su Venezia: è la distribuzione del “tesoretto” della Regione Calabria per garantire nuove rotte da e per l’aeroporto di Reggio Calabria. I bandi per l’affidamento, in regime di oneri di servizio pubblico, sono “operativi”: i vettori interessati potranno presentare le loro offerte entro il 24 aprile; toccherà poi a Enac, titolare della procedura, valutarle e procedere alle assegnazioni. Con l’auspicio, dell’utenza ma anche della Regione Calabria, che l’iter vada a buon fine. Una soluzione, per il rilancio dell’aeroporto dello Stretto, che non dispiace neppure alla Regione Siciliana se è vero che, nel “decreto di imposizione” a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si dà atto che «non ha espresso alcuna osservazione contraria sul contenuto».

Che l’utenza messinese, d’altronde, sia fortemente interessata al potenziamento dello scalo (che non a caso si chiama “dello Stretto”) non è una novità. Possono far gola le tariffe agevolate previste dai tre bandi: il tetto massimo è di 40,12 euro per i residenti a Messina e di 50,12 per i calabresi, ai quali vengono equiparati diversamente abili, studenti universitari fino a 27 anni, giovani (da 2 a 21 anni) e over 70.

Va da sé che dal buon esito di un’operazione fortemente voluta dal governo regionale calabrese guidato da Roberto Occhiuto passi il destino dell’aeroporto di Reggio, oggi anche a causa delle limitazioni operative sull’orlo del baratro con voli (pochi e costosissimi) solo su Roma e Milano. I bandi prevedono per ciascuna nuova tratta un minimo di tre collegamenti settimanali di andata e ritorno, in giorni diversi a discrezione della compagnia. Fatti due conti, risulta un totale minimo di 312 voli all’anno con vettori da 133 posti. L’inizio presunto è dal 27 maggio. E si andrà avanti per due anni, rinnovabili.

