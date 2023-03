Reggio, bonifica e parco urbano: futuro “green” per l’Italcitrus

Che sia la volta buona? Il Comune compie un passo, forse, decisivo per ridisegnare il futuro dell’ex Italcitrus destinato a diventare un grande parco urbano. Dalla produzione agrumicola alla bonifica infinita, passando per l’interessamento della Corte dei conti, potrebbe essere stato imboccato il rettilineo finale con l’approvazione dello schema del disciplinare di gara inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori finanziati con il Pon Metro 2014-2020 React-Eu.

Alla procedura saranno invitati a partecipare 10 operatori economici. Base di partenza è l’importo contrattuale presunto di 1.067.645,12 euro per “lavori di bonifica e recupero a verde dei siti industriali dismessi”. Trattandosi di risorse del Pon Metro rimodulate con il programma React-Eu, non c’è più tempo da perdere, pena la perdita del “tesoretto” messo a disposizione.

Il via libera definitivo è stato concesso dalla conferenza dei servizi nei mesi scorsi alla quale hanno preso parte Città metropolitana, Soprintendenza, settore Urbanistica e ufficio Verde pubblico del Comune, dipartimento Prevenzione dell’Asp e dipartimento provinciale Arpacal.

Da anni ormai lo stabilimento è abbandonato al degrado: quindicimila metri quadri nel territorio di Fontanelle, frazione di Catona, lasciati ad arrugginire.

