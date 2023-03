Reggio, acqua e prescrizione delle bollette: uffici al lavoro

Prescrizione delle bollette idriche entro due anni. Dopo i fari dell’Antitrust sul Comune ci sono stati contatti tra gli uffici dell’amministrazione e l’Autorità per la garanzia e la concorrenza nel mercato al fine di risolvere la vicenda e adempiere agli obblighi della normativa. Allo stesso tempo, però, dopo l’invio delle segnalazioni da parte dell’associazione nazionale consumatori, la vicenda dovrà essere risolta a breve. Nelle scorse settimane sono state inviate osservazioni alla stessa Antitrust sul caso che prevede la necessità di inserire la clausola di prescrizione in bolletta (che comunque non è in ogni caso automatica ma produrrebbe i suoi effetti sempre dopo una specifica istanza del contribuente). L’Antitrust aveva chiesto di inviare tutte le bollette per capire se effettivamente le norme sono state rispettate e comunque ha preteso una relazione dettagliata sulla questione tanto spinosa dal momento che questo provocherebbe un ulteriore ammanco alle casse comunali a causa dei mancati introiti del settore.

