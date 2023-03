Reggio, la Soprintendenza: in piazza De Nava proseguirà il restyling

Non ci sono motivi per i quali si possa procedere con il blocco dei lavori per il restyling di Piazza De Nava. Il chiarimento arriva direttamente dal Segretariato regionale dei Beni Culturali che ha deciso di intervenire sulla questione anche alla luce delle polemiche degli ultimi giorni dopo i primi ritrovamenti successivi agli scavi eseguiti nella strada antistante il Museo Archeologico nazionale che poi dovrebbe diventare una sorta di continuazione della piazza con Palazzo Piacentini. La Soprintendenza che ha sempre tenuto un profilo basso sulla vicenda ed è intervenuta poche volte in un clima invece che in città è stato sempre rovente in concomitanza con l’avvio della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto e la gara.

La Soprintendenza nella sua nota scrive: «Il 22 febbraio 2023 hanno avuto avvio i lavori a Piazza De Nava relativi al progetto di “Restauro e riqualificazione per l'integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano”, finanziato dal Ministero della Cultura e diretto dal Segretariato Regionale per la Calabria, la cui procedura amministrativa è interamente consultabile sul sito di Invitalia».

