Crociere a Reggio, attese le prime navi. Avanti tutta col marketing

Fa più cool chiamarle attività di social media strategy e brand reputation, e se possono contribuire a raggiungere l’obiettivo ben vengano anch’esse: il lancio del porto come meta crocieristica passa anche e soprattutto dalle attività promozionali, o forse sarebbe più in linea dire marketing. Al di là della forma, oggi più che mai conta la sostanza: l’Autorità portuale in prima linea, ma anche la Città metropolitana, il Comune e la Camera di commercio stanno finalmente lavorando per attrarre su Reggio flussi (e quindi navi) che possono innescare circuiti virtuosi e rivitalizzare l’economia. Gli esempi ci sono eccome: centinaia, a volte migliaia, di turisti sbarcati dagli “hotel del mare” sono una risorsa per un territorio che li sappia accogliere.

Si (ri)parte

Dopo qualche “toccata e fuga” negli anni scorsi, già il mese scorso la città si è presentata alla Borsa internazionale del turismo di Milano con il nuovo programma crocieristico che, da aprile ormai alle porte, conta di trasformare il porto in un punto d’approdo per navi da crociera del settore luxury. Convergono tutti sullo stesso concetto i rappresentanti istituzionali: «Quello crocieristico è un asset da incentivare e promuovere». Nei prossimi mesi sono previsti gli attracchi di Fred Olsen, Silversea, Ponant e Ponant Explorers, Seacloud e Kreuzfahrten, grandi velieri e yacht con una capienza limitata, vista la particolarità dei viaggi “di lusso”. In tutto entro il prossimo biennio dovrebbero sbarcare intorno ai tremila passeggeri: un assaggio, insomma, di ciò che potrebbe essere. Le possibilità per i visitatori vanno dalla sosta in Reggio alle escursioni a Pentedattilo, Scilla-Chianalea e Gambarie. La prima ad arrivare sarà la nave Breamer il 15 aprile 2023; tre giorni dopo, il 18, sarà la volta della Silver Dawn, il 16 maggio de Le Bouganville, e poi via via di tutte le altre.

