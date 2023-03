Lavori sulla 106 tra Ferruzzano e Bianco. Ecco come cambia la viabilità

Sulla strada statale 106 “Jonica”, a partire da lunedì 20 marzo saranno avviati gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle scarpate, tra i territori comunali di Ferruzzano e Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Per consentire l'esecuzione dei lavori, fino al 15 luglio 2023, sulla carreggiata in direzione Reggio Calabria sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h, dal km 71,000 al km 72,500.

