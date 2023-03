Reggio, sanzioni e sequestri a gazebo: nuova offensiva contro le strutture non a norma

Anche ieri gli agenti della Polizia Locale hanno continuato a sanzionare i gazebo non in regola e si sono moltiplicati i sequestri delle strutture presenti sul centralissimo corso Garibaldi. Nello stesso tempo, ieri mattina a Palazzo San Giorgio, si è riunito un tavolo di confronto attorno al quale erano seduti con il sindaco f.f. Paolo Brunetti, l'assessora alle Attività Produttive Angela Martino e il Presidente della Commissione Sviluppo Economico Carmelo Versace, insieme al Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana e i rappresentanti delle associazioni di categoria Lorenzo Labate e Fabio Giubilo (Confcommercio), Claudio Aloisio e Gianfranco Laganà (Confesercenti), Giovanni Lagana (Cna), Carmelo Giordano (Casartigiani) e Paolo Macheda (Confartigianato).

Il “tavolo” ha preso in esame la situazione riguardante i dehors delle attività commerciali presenti sul territorio cittadino, esprimendo piena e convinta condivisione nell'azione amministrativa gestionale volta al ripristino delle condizioni di decoro nei confronti delle strutture non a norma. I rappresentanti dell'amministrazione e del mondo dell'impresa hanno ribadito reciprocamente la volontà di proseguire l'attività di collaborazione nell'ottica della stesura di un piano complessivo per la riorganizzazione degli spazi all'aperto a disposizione delle attività commerciali che preveda, tra le altre cose, l'aggiornamento della regolamentazione approvata precedentemente alla pandemia Covid.

