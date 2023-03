Reggio diventa un magico set cinematografico

«Un film in un film»: l’ha definito così, il regista Marco De Luca, nel presentare a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, la produzione cinematografica “Buio come il cuore”, realizzata da Blue Film con il contributo della fondazione Calabria film commission e del Ministero della cultura, le cui riprese si sono svolte nelle ultime settimane a Reggio Calabria.

Presenti alla conferenza stampa i sindaci facenti funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune, Paolo Brunetti, e il commissario straordinario della fondazione Calabria film commission Anton Giulio Grande. Al tavolo della presentazione anche il regista Marco De Luca ed insieme a lui, presente in sala, anche il cast principale: l’attrice protagonista Elisabetta Pellini, con Antonio Grosso, Antonietta Bello, Stefano Gianino, Gabriele Rossi, Costantino Comito e Stefania Casini. Era presente anche il consigliere metropolitano delegato Giovanni Latella.

Scritto da Marco De Luca e Claudio Masenza, il film è una storia di passione e di ambizione, una moderna versione dei grandi film noir della Hollywood classica, contaminata da forti richiami ai noir italiani e francesi degli anni ’70 e ’80, raccontati con il ritmo e la tensione di un moderno thriller.

Le stesse ambientazioni del film, girato nella città dei Bronzi, hanno soddisfatto il regista, che ha apprezzato i colori offerti dal particolare clima in riva allo Stretto.

