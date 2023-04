Maltempo nel Reggino, frana sulla strada provinciale 21

Il primo lunedì di aprile è stato contrassegnato dal maltempo e a farne le spese sono state tante zone della Calabria in cui la pioggia è caduta incessante lungo tutto il perimetro regionale. Frane e smottamenti che hanno interessato vari territori e poca fa una frana ha interessato il Reggino sulla strada provinciale 21 Lazzaro-Motta San Giovanni.

“Non si registrano danni a persone, ma la carreggiata - si legge in una nota del Comune di Motta - è parzialmente occupata dal materiale caduto determinando così una situazione di possibile pericolo.

Una ditta, già attivata dagli uffici comunali per interventi di protezione civile, sta organizzando un primo intervento per ripristinare un minimo di viabilità per le urgenze.

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato chiesto di intervenire per liberare la strada dal materiale e mettere in sicurezza l’intera area.

Alla Protezione civile regionale è stato chiesto di intervenire per verificare i due costoni interessati dallo smottamento e scongiurare ulteriori crolli.

La viabilità è comunque aperta.

Si invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione”.

